Андерссон закликала відкласти третє голосування за прем’єра Швеції — The Local Sweden

У Швеції лідерка Соціал-демократичної партії Магдалена Андерссон заявила, що готова знову спробувати сформувати уряд, однак вважає, що для цього потрібно більше часу. Вона повідомила спікерові парламенту Андреасу Норлену, що процес формування уряду на лівоцентристському фланзі просувається.

Заклик не поспішати з голосуванням

Андерссон закликала не проводити третього голосування щодо затвердження лідера консерваторів Ульфа Крістерссона прем’єр-міністром, якщо він не забезпечив парламентської більшості для формування уряду. За її словами, рішення не слід ухвалювати поспіхом, оскільки переговори тривають.

Політикиня також заявила, що готова взяти на себе мандат на попередні переговори, якщо спікер парламенту запропонує їй це зробити. Водночас вона не виключила паралельних переговорних мандатів для себе та Крістерссона, як це вже було під час тривалих переговорів про формування уряду у 2018 році.

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Дві кандидатури вже відхилили

Як повідомляє The Local Sweden, парламент уже провів два голосування щодо кандидатів на посаду прем’єр-міністра — за Андерссон і лідерку Партії центру Елізабет Танд Рінгквіст. Обидві кандидатури було відхилено. До автоматичного проведення позачергових виборів залишаються ще два голосування.

У неділю Андерссон заявила, що прагне сформувати уряд за участю соціал-демократів, Партії центру та Партії зелених, який тісно співпрацюватиме з Лівою партією. Вона заперечила повідомлення про нібито обіцянку надати Лівій партії міністерські посади та зазначила, що продовжує переговори з партіями лівоцентристського блоку.

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