Anduril продемонструвала сенсор для відстеження супутників у темряві — Ars Technica

Компанія Anduril Industries оголосила про успішну демонстрацію супутникового сенсора далекого інфрачервоного діапазону, призначеного для відстеження інших космічних апаратів у тіні Землі. Як повідомляє Ars Technica, прилад встановили на супутнику Anduril-216, який запустили в липні в межах місії спільного запуску SpaceX.

Anduril-216 працює на висоті близько 590 км над Землею та приблизно третину кожного оберту проводить у темряві. Крім інфрачервоного сенсора, на борту апарата розмістили обчислювальний модуль і систему керування живленням, які компанія випробовує для майбутніх місій.

Відстеження в тіні Землі

Інфрачервоний сенсор виявляє теплові сигнатури космічних апаратів навіть у періоди затемнення, коли супутники не освітлюються Сонцем. За словами старшого віцепрезидента Anduril з інженерії Гокула Субраманіана, сенсор має широкий динамічний діапазон і рідко зазнає обмежень через Сонце.

Військові США та комерційні постачальники даних використовують наземні й космічні радари та оптичні системи для контролю руху супутників. Проте видимі оптичні сенсори мають обмеження, коли об’єкти пролітають у тіні Землі: у цей час системи спостереження можуть тимчасово втратити їх із поля зору, зокрема якщо апарат виконує маневр.

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Обробка даних на борту

Віцепрезидент і генеральний менеджер орбітальних систем Anduril Адам Терн заявив, що новий сенсор має допомогти закрити цю прогалину. Обчислювальний модуль на Anduril-216 здатен об’єднувати дані різних сенсорів, зокрема інфрачервоних і видимих камер, та самостійно формувати рішення для відстеження без втручання або аналізу із Землі.

Компанія оприлюднила інфрачервоне зображення Місяця над горизонтом Землі, зроблене приладом на Anduril-216. За словами Терна, сенсор може отримувати як знімки, на яких об’єкт не розрізняється за деталями, так і деталізовані зображення. Це потенційно може дозволити оглядати інші супутники за умови достатнього зближення.

Наразі Anduril оптимізує систему для низької навколоземної орбіти, але допускає її використання на інших орбітах і в навколомісячному просторі. Платформу для Anduril-216 побудував стартап Apex Space. Anduril не планує розгортати власне виробництво супутників, натомість має намір купувати платформи сторонніх виробників та інтегрувати в них свої сенсорні й обчислювальні модулі. Компанія зосереджується на збиранні даних про космічну обстановку для продажу американським військовим, а не на продажу готових супутникових систем уряду.

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