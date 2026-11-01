Анестезіолог у Газі залишив професію після загибелі брата — Al Jazeera

У Газі медики повідомляють про тяжкі психологічні наслідки війни, втрати близьких і тривале перевантаження. Про це повідомляє Al Jazeera, наводячи історії працівників лікарень у Дейр-ель-Балаху та Хан-Юнісі.

Втрата рідних

Анестезіолог лікарні Аль-Акси Манар Фаяд розповів, що 27 грудня 2023 року його викликали до операційної, щоб провести анестезію тяжкопораненому перед терміновою операцією. Коли він прибув, то впізнав у чоловікові свого 34-річного брата Шаді, який, за повідомленням видання, загинув внаслідок ізраїльського авіаудару. Після цього Фаяд не зміг продовжити роботу та залишив професію. Він намагається самостійно впоратися з пережитим, уникає соціального життя, а полегшення знаходить у письмі та прогулянках біля моря.

Медбрат відділення невідкладної допомоги Халед Рафаат після ізраїльського удару по родинному будинку 18 жовтня 2023 року втратив дружину, дітей, матір і кількох братів та сестер. Тоді він перебував у лікарні й допомагав іншим пораненим. Рафаат на тривалий час припинив працювати, проте згодом повернувся до лікарні після того, як почав відновлювати психологічний стан, одружився та створив нову сім’ю.

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Брак персоналу та допомоги

За даними урядового медіаофісу Гази, від початку війни внаслідок ізраїльських атак загинули щонайменше 1700 медпрацівників, ще 83 працівники сфери охорони здоров’я перебувають під вартою в Ізраїлі. Генеральний директор Міністерства охорони здоров’я Гази Мунір аль-Бурш заявив, що медики змушені одночасно лікувати інших і переживати власні втрати, а нестача відпочинку та психологічної підтримки посилює виснаження.

У дослідженні, опублікованому в Public Library of Science, 41% опитаних медпрацівників повідомили про втрату членів родини, а 46% — і про особисту втрату, і про переміщення з робочих місць. Щонайменше 78% працівників охорони здоров’я в Газі не мали доступу до послуг із психічного здоров’я.

Психологічна підтримка

Медсестра медичного комплексу Насера Хіба ат-Тавіль стала свідком смерті брата у відділенні інтенсивної терапії, де працювала. Згодом вона перевелася до іншого відділення, щоб дистанціюватися від місця травматичного досвіду. Психологиня Рехам Абу Рукба зазначила, що клініка комплексу надає допомогу медикам із психологічними травмами та посттравматичним стресовим розладом. Лікування може включати когнітивно-поведінкову терапію, близько 12 індивідуальних сеансів і, за потреби, медикаменти.

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