Збірна Англії з крикету перемогла Австралію в четвертому матчі серії T20 у Сіднеї з перевагою у сім ранів — 181-7 проти 174-7. Англійці повели в серії 3:1 і достроково гарантували собі загальний успіх за матч до завершення протистояння, повідомляє BBC Sport.

Вирішальний останній овер

Австралії для перемоги було потрібно набрати 182 рани. Перед останнім овером господарям залишалося 12 ранів, однак Генрі Крокомб дозволив їм здобути лише три одиночні рани з перших трьох м'ячів.

Капітан Австралії Мітч Марш, який набрав 119 ранів із 57 м'ячів, після цього зробив верхній край удару, і м'яч опинився в рукавичках вікеткіпера Джордана Кокса. Коли австралійцям потрібно було дев'ять ранів із двох м'ячів, Крокомб вибив Джоела Девіса за правилом LBW, фактично забезпечивши Англії перемогу. У своєму четвертому міжнародному матчі T20 Крокомб завершив гру з показником три вікети за 28 ранів.

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Відновлення Англії після невдалого старту

Англія втратила кількох гравців верхньої частини складу: Філ Солт, Анерін Дональд, Гаррі Брук і Том Бентон вибули, набравши менш ніж по десять ранів. Коли Сем Карран вийшов бити в 11-му овері, англійці мали 76 ранів і втратили п'ять вікетів.

Карран залишився непереможеним із 50 ранами за 28 м'ячів. Він вибив чотири шістки та три четвірки, а півсотню оформив останнім м'ячем англійської частини матчу. Карран, Ліам Доусон і Джеймі Овертон разом набрали 93 рани — це найбільший показник англійських гравців на позиціях сьомого, восьмого та дев'ятого номерів у міжнародних матчах T20.

Останній матч серії відбудеться в Канберрі в середу о 08:15 за Гринвічем. Гаррі Брук залишить команду, щоб приєднатися до тестового складу Англії в Південній Африці, а капітаном на завершальну гру стане Том Бентон.

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