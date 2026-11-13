Англія обіграла Хорватію та вийшла до чвертьфіналу Ліги націй — Sky Sports News

Збірна Англії обіграла Хорватію з рахунком 2:1 на стадіоні «Вемблі» та гарантувала собі місце у чвертьфіналі Ліги націй сезону 2026/27. Команда Томаса Тухеля ще може посісти перше місце у групі A3 та здобути статус сіяної під час жеребкування.

Матч з Іспанією визначить позицію в групі

Англія посідає друге місце у групі A3, відстаючи від Іспанії на три очки. Обидві команди вже забезпечили собі вихід до чвертьфіналу, а заключний матч групового етапу проведуть у Мадриді в неділю.

Перемога над іспанцями дозволить англійцям очолити групу. Переможці груп дивізіону A отримають посів у чвертьфінальному жеребкуванні, зіграють проти команд, які фінішували другими в інших групах, а також проведуть матч-відповідь удома. У разі нічиєї або поразки від Іспанії Англія завершить груповий етап другою та зустрінеться з переможцем іншої групи.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Можливі суперники та календар плей-оф

Як повідомляє Sky Sports News, на місця у чвертьфіналі з трьох інших груп дивізіону A претендують Італія, Франція та Бельгія у групі A1; Нідерланди, Греція та Німеччина у групі A2; Португалія, Данія, Уельс і Норвегія у групі A4.

Жеребкування чвертьфіналів заплановане на 20 листопада о 11:00. Протистояння складатимуться з двох матчів: перші поєдинки мають відбутися з 25 до 27 березня, матчі-відповіді — з 28 до 30 березня. Фінальний турнір Ліги націй із двома півфіналами, матчем за третє місце та фіналом пройде з 9 до 13 червня 2027 року.

Читай нас у