Англія перемогла Австралію 45:22 у Nations Championship — Sky Sports News

Збірна Англії з регбі обіграла Австралію з рахунком 45:22 у матчі Nations Championship на Allianz Stadium у Твікенгемі. Англійці здобули перемогу з бонусним очком, повідомляє Sky Sports.

Спроби Англії

Серед авторів спроб у складі Англії були Джеймі Джордж, Оллі Чессам, Джо Гейз, Джек ван Поортвліт, Генрі Поллок і Бен Спенсер. Поллок оформив дубль, а Фін Сміт виконав п’ять реалізацій і керував атакою команди на позиції флай-хава.

Поллок, який зазвичай грає у третій лінії, після перерви замінив травмованого Іммануеля Феї-Вабосо. Він провів другий тайм на позиції вінгера, а Феї-Вабосо зазнав травми щиколотки.

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Тимчасове вилучення Белла

У складі Австралії Sky Sports відзначив вінгерів Макса Йоргенсена та Філіпо Даґуну, а також гравця третьої лінії Джеремі Вільямса. Австралійська команда, за оцінкою видання, поступалася Англії у силовій боротьбі.

У першому таймі стовпа Австралії Ангуса Белла тимчасово вилучили за захват hip-drop. Він став першим гравцем, покараним за цей прийом після того, як World Rugby заборонила його цього місяця.

Наступний матч Англія проведе проти Японії 14 листопада на Allianz Stadium. Австралія 15 листопада зіграє зі Шотландією на Murrayfield.

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