Збірна Англії з крикету перемогла Австралію в третьому та вирішальному матчі серії одноденних матчів у Гобарті, Австралія, з різницею у 97 ранів. Англійці виграли серію з рахунком 2:1. Про це повідомляє The Guardian.

Англія завершила свій інінгс із 328 ранами за 48,3 овера, втративши всі вікети. Австралійська команда у відповідь набрала 231 ран і також втратила всі вікети.

Виступ Бена Дакетта

Вирішальний внесок зробив Бен Дакетт, який набрав 133 рани за 115 м’ячів. Це була його перша сотня ранів на австралійській землі. За час інінгсу він виконав 15 ударів на чотири рани та три удари на шість ранів.

На старті англійцям допоміг Том Бентон, який набрав 44 рани за 35 м’ячів. Після втрати кількох вікетів Вілл Джекс додав 59 ранів за 48 м’ячів і став останнім вибитим гравцем своєї команди. Австралієць Джек Едвардс взяв чотири вікети.

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Відповідь Австралії

Австралія швидко втратила Тревіса Геда та Мітча Марша. Метт Реншоу й Алекс Кері додали 74 рани за четвертий вікет, однак Доусон спіймав м’яч після удару Реншоу та вибив його. Доусон загалом узяв три вікети.

Кері невдовзі вибув через ран-аут після непорозуміння з Кемероном Гріном. Грін залишив поле травмованим після того, як м’яч влучив у захисну решітку його шолома. Бейкер завершив матч із показником чотири вікети за 45 ранів, а Австралія не змогла досягти цільового результату.

За даними видання, це перший випадок, коли Англія, поступаючись у серії, зуміла виграти серію одноденних матчів в Австралії.

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