Англія планує провести перший з 1996 року тестовий матч у Зімбабве — The Guardian

Рада з крикету Англії та Уельсу принципово погодилася провести тестовий матч у Зімбабве в межах наступного циклу програми міжнародних турів Міжнародної ради крикету, розрахованого на 2027–2031 роки. Це буде перший тестовий матч англійців у країні з 1996 року, повідомляє The Guardian.

Матч у Вікторія-Фоллз

Під час переговорів із Zimbabwe Cricket на квартальному засіданні ICC на Балі Рада з крикету Англії та Уельсу погодилася в принципі на візит. Точної дати поєдинку ще не визначили.

Єдиний тест планують провести на стадіоні Mosi-oa-Tunya International Cricket Stadium у Вікторія-Фоллз. Арена, яка має відкритися наступного року, також повинна прийняти чотири матчі чемпіонату світу з крикету у форматі 50 оверів, який Зімбабве спільно проведе з Південною Африкою.

Пауза тривалістю понад два десятиліття

Візит матиме символічне значення, адже Англія понад 20 років не домовлялася про матчі із Зімбабве, протестуючи проти внутрішньої політики уряду країни, спочатку за правління Роберта Мугабе. У 2008 році Рада з крикету Англії та Уельсу оголосила про призупинення всіх крикетних зв’язків із Зімбабве та скасувала запланований на наступний рік тур зімбабвійської команди до Англії.

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У 2003 році англійські гравці відмовилися виходити на матч групового етапу чемпіонату світу в Хараре через міркування безпеки. ICC зарахувала перемогу Зімбабве, що допомогло господарям пройти до етапу Super Six, тоді як Англія не вийшла з групи через втрату очок.

Останній тест Англії у Зімбабве відбувся 1996 року в Булавайо. Перший матч серії завершився нічиєю за рівного рахунку — вперше в історії тестового крикету. У 2025 році Зімбабве зіграло з Англією один тестовий матч на стадіоні Trent Bridge, перервавши 21-річну перерву між командами у всіх форматах.

ICC, як очікується, збереже Світовий тестовий чемпіонат у форматі дев’яти команд щонайменше до 2029 року. Зімбабве, Ірландія та Афганістан, попри заклики розширити турнір на всіх повних членів ICC, до складу змагання не мають увійти.

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