Англія повернула трьох регбістів до заявки на матч із Новою Зеландією — The Guardian

Збірна Англії включила Джорджа Фербенка, Оллі Чессама та Себа Аткінсона до заявки на суботній матч проти Нової Зеландії. Усі троє повернулися до складу після травм, повідомляє The Guardian.

Повернення до заявки

Фулбек Фербенк яскраво зіграв проти Австралії у своєму першому матчі за Англію за два роки, але пропустив перемогу над Японією з рахунком 78:15 через проблему з пахом. Віцекапітан Чессам не грав проти Японії через травму плеча, а центр Аткінсон відновлювався після ушкодження паху.

У неділю всіх трьох включили до заявки з 36 гравців. Англія прагне здобути п’яту поспіль перемогу в Nations Championship. Рік тому команда перемогла Нову Зеландію вдома з рахунком 33:19 — уперше на своєму полі з 2012 року.

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Очікування від All Blacks

Команда Стіва Бортвіка очікує жорсткої реакції Нової Зеландії після її поразки від Уельсу — першої за 73 роки. Проп Джо Хейз заявив, що Англія незалежно від попередніх результатів розраховує побачити найсильнішу версію суперника.

Капітан Маро Ітодже, який тричі перемагав Нову Зеландію — двічі з Англією та один раз у складі British & Irish Lions, — закликав партнерів із перших хвилин діяти агресивно та дисципліновано. Бортвік зазначив, що за Дейва Ренні All Blacks особливо успішно повертають м’яч після боротьби у повітрі, проводять багато фаз на чужій половині поля та рано застосовують удари, за якими можна поборотися за м’яч.

Тренер також розгляне, чи залишити у складі Вілла Джозефа, який заніс п’ять спроб у матчі проти Японії. Іммануель Феї-Вабосо, за даними видання, все ще відсутній.

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