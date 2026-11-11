Англія розгромила Австралію 86:18 та вийшла у фінал Кубка світу — BBC Sport

Збірна Англії з регбілігу на візках перемогла Австралію з рахунком 86:18 у півфіналі Кубка світу у Вуллонгонзі, Австралія, та вийшла до фіналу турніру. Як повідомляє BBC Sport, англійці занесли 15 спроб і вп’яте поспіль зіграють у фіналі світової першості.

П’ять спроб Гокінса

Роб Гокінс оформив п’ять спроб і реалізував п’ять конверсій, набравши 30 очок. Одна з його спроб сталася після далекого удару ногою: Гокінс наздогнав м’яч біля лінії залікової зони та приземлив його під тиском Адама Таннока.

Попри розгромний рахунок, Гокінс заявив, що команда ще не досягла найкращої форми. «Не сказав би, що ми вже на 10 із 10, ще є чимало речей, які треба проаналізувати. Сьогодні було шість чи сім. Сподіваюся, найкраще ми покажемо в п’ятницю», — сказав він.

За словами гравця, матч був непростим через підтримку трибун та гру австралійської збірної, однак англійці задоволені результатом.

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Четвертий фінал поспіль проти Франції

У фіналі Англія зустрінеться з Францією — це буде четвертий поспіль вирішальний матч Кубка світу між цими командами. Англійці захищатимуть титул, здобутий на домашньому турнірі чотири роки тому, коли у Манчестері вони перемогли Францію з рахунком 28:24.

Два інші попередні фінали між суперниками також завершувалися з мінімальною різницею: Франція виграла 42:40 у Джиллінгемі 2013 року та 38:34 у Перпіньяні 2017 року. Фінал відбудеться у п’ятницю в WIN Entertainment Centre у Вуллонгонзі та розпочнеться о 08:45 за Гринвічем.

Натан Коллінз, який є одним із п’ятьох гравців англійської збірної з досвідом фіналу 2022 року, заявив, що команді потрібно повторити виступ проти Австралії та додати ще більше, аби перемогти Францію. Для 26-річного Коллінза це буде третій фінал Кубка світу: один він виграв, ще один програв.

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