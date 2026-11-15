Англія розгромила Австралію та зрівняла рахунок в ODI-серії — Sky Sports News

Збірна Англії з крикету перемогла Австралію на 135 ранів у другому матчі серії ODI в Аделаїді. Англійці набрали 355 ранів за шість втрачених вікетів, а господарі відповіли 220 ранами та були вибиті на 44,3-го овері. Завдяки цьому результату рахунок у триматчевій серії став рівним, повідомляє Sky Sports News.

121 ран Тома Бентона

Найрезультативнішим у складі Англії став Том Бентон, який набрав 121 ран за 99 м'ячів і оформив друге століття в матчах ODI. Джордан Кокс додав 67 ранів за 49 м'ячів, Джо Рут — 62 за 68, а Вілл Джекс завершив виступ без вибуття з 54 ранами за 40 м'ячів.

Команда Англії встановила свій найвищий результат в ODI-матчах на території Австралії. У стартовій грі серії в Перті англійська збірна була вибита за 131 ран, а Австралія перемогла з перевагою у сім вікетів.

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Австралія втратила чотири вікети за 29 ранів

Під час переслідування цілі Австралія втратила чотири вікети вже до завершення сьомого овера, коли мала 29 ранів. Гас Аткінсон узяв чотири вікети, віддавши 28 ранів. Сонні Бейкер також допоміг Англії рано взяти вікети суперника.

Вирішальний третій матч ODI відбудеться 18 листопада в Гобарті, штат Тасманія. Після завершення одноденної серії команди проведуть п'ять матчів у форматі T20, перший із яких запланований на 21 листопада в Мельбурні.

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