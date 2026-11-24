Збірна Англії обіграла збірну Австралії у другому матчі серії T20 з крикету в Каррарі, Австралія, — 188-2 проти 184-8 — та зрівняла рахунок у п’ятиматчевому протистоянні до 1:1. Англійці досягли цілі за 13,1 овера й перемогли з перевагою у вісім вікетів, повідомляє BBC Sport.

Партнерство на 151 ран

Відкривальні бетсмени Анеурін Дональд і Філ Солт набрали 151 ран за 10 оверів. Дональд завершив матч із 85 ранами після 32 м’ячів, зокрема дев’ять разів вибив шістку. Його півстоліття за 18 м’ячів стало спільним третім найшвидшим результатом для Англії у форматі T20.

Солт набрав 58 ранів за 30 м’ячів. У пауерплеї англійська пара довела рахунок до 79-0. Півстоліття Солта за 24 м’ячі припало на овер спінера Джоела Девіса, який коштував Австралії 31 ран.

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Австралія не втримала темп

Австралійці завершили свої 20 оверів із 184 ранами за вісім вікетів. Після пауерплею господарі поступалися 58-4, але Чаудхарі набрав 45 ранів за 35 м’ячів, а Девіс додав 38. Наприкінці Бен Дворшайс вибив шістки на останніх трьох м’ячах Сема Каррана.

Дональд вибув після удару в напрямку лонг-она з подачі Райлі Мередіта, а Дворшайс зловив м’яч після удару Солта та вибив його. Том Бентон залишився непереможеним із 26 ранами за вісім м’ячів і приніс Англії перемогу шісткою. Наступний матч серії відбудеться у п’ятницю в Брисбені на стадіоні «Габба».

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