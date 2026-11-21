Збірна Англії з регбі 21 листопада перемогла Нову Зеландію з рахунком 37:12 у Твікенгемі, Велика Британія. Ця перемога стала для англійців рекордною за різницею очок у матчах проти «Олл Блекс», принесла бонусний пункт і зберегла шанси на вихід до фіналу Чемпіонату націй, повідомляє Channel NewsAsia.

Перший тайм

Господарі відкрили рахунок упродовж перших п’яти хвилин завдяки спробі Генрі Слейда. Згодом спроби занесли Джек ван Портвліт і Бен Ерл, тож Англія повела 19:0. Наприкінці першого тайму Ітан де Грут заніс спробу за Нову Зеландію та скоротив відставання команди.

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Турнірне становище

Після перерви Оллі Чессам заніс ще одну спробу для Англії. Боден Барретт, який провів 150-й матч за збірну Нової Зеландії, відповів спробою, однак Себ Аткінсон заніс її невдовзі після години гри та фактично вирішив долю зустрічі.

Англія з 25 очками очолила таблицю команд Північної півкулі, випереджаючи Францію на чотири пункти. Нова Зеландія з 22 очками залишилася першою серед збірних Південної півкулі, на один пункт випереджаючи Південну Африку. ПАР мала зіграти з Ірландією, а перемога в цьому матчі виводила б її до фіналу.

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