Збірна Англії виграла жеребкування перед четвертим міжнародним матчем T20 проти Австралії у Сіднеї та обрала відбивання першою. За даними Sky Sports, поєдинок має розпочатися о 8:15.

Серія та матч

Англія веде в серії з п’яти матчів із рахунком 2:1. Четверта гра запланована на стадіоні Sydney Cricket Ground у Сіднеї. У картці Sky Sports Австралію зазначено як команду, що має зіграти з Англією.

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Суддівська бригада

Польовими арбітрами призначено Sam Nogajski та Phillip Gillespie. Телевізійним арбітром буде Donovan Koch. Матч-рефері — Javagal Srinath, резервна суддя — Eloise Sheridan.

Картка рахунку

У доступній картці рахунку не вказані загальний рахунок, дані відбивання, додаткові рани, гравці, які ще не виходили до відбивання, падіння wicket і дані боулінгу. Таблиця відбивання містить колонки для ранів, м’ячів, четвірок, шісток та показника SR. У таблиці боулінгу наведено колонки для оверів, maiden-оверів, ранів, wicket та економічності.

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