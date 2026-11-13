Англія втретє виграла Кубок світу з регбі-ліги на візках — BBC Sport

Збірна Англії в Австралії перемогла Францію з рахунком 50:38 у фіналі Кубка світу з регбі-ліги на візках у Вуллонгонгу. За даними BBC Sport, англійці стали першою командою, яка здобула цей трофей утретє.

Дев'ять спроб Англії

Після першого тайму Англія вела з рахунком 28:22. Джо Койд заніс чотири спроби, зокрема дві перші в матчі, а Джек Браун оформив хет-трик. Гокінс заніс дві спроби та виконав одну реалізацію, ще шість реалізацій на рахунку Коллінза.

За Францію спроби занесли Жеремі Бурсон, Лео Іверна, Дам'єн Доре та Флоріан Гуттадоро, а Дані Денювелер оформив хет-трик. Іверна реалізував три удари, ще дві реалізації виконав Н. Клаусселс.

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Перебіг фіналу

Англія розпочала матч із двох спроб Койда, але Франція скоротила відставання після того, як Мейсона Біллінгтона покарали за поштовх Лео Іверна. Після цього за французів відзначилися Бурсон, Доре, Іверна та Гуттадоро.

На початку другого тайму Денювелер заніс спробу, однак Англія одразу відповіла: Гокінс приземлив м'яч у правому куті майданчика та відновив перевагу своєї команди в шість очок. Надалі англійці не втратили контроль над грою. Матч супроводжувався жорсткими зіткненнями візків і ремонтом обладнання, зокрема відновленням конструкції воріт.

Гокінс нещодавно став першим гравцем у будь-якому різновиді регбі-ліги, який тричі поспіль здобув нагороду Golden Boot від Міжнародної федерації регбі-ліги як найкращий гравець світу за підсумками календарного року.

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