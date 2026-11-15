Англійські футбольні ліги перевіряють периметри полів після смерті Вігара — BBC Sport

В Англії Прем’єр-ліга, Англійська футбольна ліга та Жіноча суперліга переглядають безпеку периметрів футбольних полів після смерті колишнього гравця академії «Арсеналу» Біллі Вігара. Про це повідомляє BBC Sport.

Перевірки на стадіонах

Прем’єр-ліга провела опитування клубів щодо периметрів полів, зокрема матеріалів огорож і відстані для вибігу за межами поля. Також ліга передала клубам результати перевірки, проведеної Футбольною асоціацією Англії.

Англійська футбольна ліга на початку року також надіслала клубам опитувальник. У ньому запитували про конструкції по периметру стадіонів, відстані для вибігу гравців, покриття, ухили та інші небезпеки, через які можна спіткнутися. За даними BBC Sport, клубам, де периметри визнали високоризиковими, рекомендували провести окремі оцінки безпеки, щоб зменшити ризики.

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Смерть Біллі Вігара

Біллі Вігар помер у віці 21 року у вересні 2025 року від «значної травми головного мозку». Це сталося через п’ять днів після його зіткнення з бетонною стіною навколо поля під час гри за «Чичестер Сіті».

Напередодні нинішнього сезону Футбольна асоціація заборонила клубам мати навколо полів бетонні стіни, стіни з бетонних блоків або суцільної цегли. Правило поширювалося лише на Національну лігу та Жіночу національну лігу. У Жіночій суперлізі та WSL2 визнають, що багато стадіонів використовують спільно з чоловічими командами з інших ліг.

Розслідування поліції щодо смерті Вігара триває. Наступне слухання призначене на 10 лютого, а столична поліція очікує, що до будь-яких висновків мине ще два-три місяці.

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