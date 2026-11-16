Англійський гольфіст Джо Дін здобув картку гольф-туру PGA Tour — BBC Sport

Англійський гольфіст Джо Дін здобув картку PGA Tour після завершального турніру сезону World Tour Championship. 32-річний спортсмен посів спільне 27-ме місце, набрав достатньо очок у рейтингу Race to Dubai та фінішував на 10-й, останній прохідній позиції кваліфікації, повідомляє BBC Sport.

Останнє місце у кваліфікації

У фінальному раунді Дін показав результат два удари понад пар — 74. Це вивело його за межі кваліфікаційної десятки, однак богі Мікаеля Ліндберга на останній лунці повернуло англійця на 10-те місце.

Картка PGA Tour дозволить Діну брати участь у турнірах із вищими призовими.

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Стрімкий сезон Діна

Ще два роки тому Дін посідав 2930-те місце у світовому рейтингу та працював неповний робочий день кур'єром супермаркету, щоб фінансувати кар'єру в гольфі. У липні він відібрався на The Open, перемігши у першому Last-Chance Qualifier.

У серпні гольфіст виграв British Masters — це була його перша перемога в DP World Tour у 70-му старті. За цей успіх Дін отримав 440 тисяч фунтів стерлінгів, що перевищило його сумарні призові за попередні 19 турнірів сезону 2026 року. В інтерв'ю Today's Golfer він також зазначав, що вважає гольф стресовим видом спорту через значний тиск.

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