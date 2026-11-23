Англійський гольфіст Марко Пендж виграв RSM Classic у Sea Island Golf Club, здобувши першу перемогу в PGA Tour. У плейофі 28-річний спортсмен обійшов китайця Хаотуна Лі та американців Майкла Торбйорнсена і Макса Грейсермана, повідомляє Sky Sports News.

Плейоф за перемогу

Пендж, Лі, Торбйорнсен і Грейсерман завершили основну частину турніру з результатом 16 ударів нижче пару. У фінальному раунді англієць показав 65 ударів, або п'ять нижче пару: він зробив шість берді, зокрема на 18-й лунці, та припустився одного богі.

У плейофі Пендж знову зробив берді на 18-й лунці. Після його удару м'яч зупинився приблизно за 10 футів від лунки, а гольфіст реалізував удар і здобув перемогу.

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Боротьба за картку туру

Перед стартом RSM Classic Пендж ризикував втратити картку PGA Tour на наступний сезон. На його дебютний сезон вплинула вірусна хвороба, через що він опинився поза топ-100. Для збереження місця в турі гольфістові потрібно було посісти щонайменше четверте місце.

Пендж, який до цього тричі перемагав у DP World Tour, сказав, що найкраще грає під тиском. Він також згадав досвід збереження картки в останньому турнірі DP World Tour і повернення після проблем зі здоров'ям.

Расмус Хойгор, який перед перенесеним через погоду фінальним раундом у понеділок ділив лідерство з Торбйорнсеном, посів спільне п'яте місце з Джексоном Койвуном. Данський гольфіст завершив турнір із результатом 14 ударів нижче пару, відставши від переможця на два удари.

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