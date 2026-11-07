АНК набирає трохи більш як 30% на муніципальних виборах у ПАР — Deutsche Welle

Африканський національний конгрес (АНК) після підрахунку 98% голосів на муніципальних виборах у ПАР має трохи більш як 30%. Це може стати найгіршим результатом партії за всю її історію, повідомляє Deutsche Welle.

Виборча комісія ПАР заявила, що АНК також утратив більшість у шести з восьми метрополійних регіонів країни. Водночас партія, за попередніми даними, залишається найбільшою за загальною часткою голосів.

Реакція керівництва АНК

Генеральний секретар АНК Фікіле Мбалула заявив, що партії потрібно повернути довіру громадян. За його словами, вона не може просити людей довіряти їй лише через її історію. Мбалула назвав результат катастрофічним для руху.

Президент ПАР і лідер АНК Сиріл Рамафоса станом на вечір суботи публічно не коментував результати. Раніше цього тижня він визнав, що проблеми в роботі муніципалітетів сприяли зниженню довіри до демократичного врядування.

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Причини невдоволення та коаліції

Виборці пов'язують АНК із незадовільним станом муніципальних послуг, зокрема перебоями з водо- та електропостачанням. Серед інших актуальних проблем у матеріалі названо високе безробіття, злочинність і поширену корупцію.

На загальнонаціональних виборах 2024 року АНК утратив абсолютну парламентську більшість, здобувши трохи понад 40% голосів. На попередніх муніципальних виборах 2021 року партія отримала 46%. Після виборів 2024 року АНК сформував міжпартійний уряд національної єдності, який досі перебуває при владі.

Друге місце на нинішніх муніципальних виборах посідає правоцентристський Демократичний альянс (DA), який має 24% голосів. Партія, за даними DW, здобула абсолютну більшість у Кейптауні. Очікується, що DA зможе сформувати коаліції у Преторії та Йоганнесбурзі без участі АНК.

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