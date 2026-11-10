АНК отримав 30,76% на місцевих виборах у ПАР — The Hindu International

Африканський національний конгрес (АНК) набрав 30,76% голосів на місцевих виборах у Південно-Африканській Республіці, що відбулися цього тижня по всій країні, повідомляє The Hindu. Це найгірший виборчий результат партії за всю її історію.

Найслабший результат АНК

Двома роками раніше АНК уперше після завершення апартеїду був змушений очолити коаліційний уряд. Партія, що очолювала боротьбу проти апартеїду, прийшла до влади в новій ПАР за Нельсона Мандели.

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АНК домінував у національній політиці країни майже три десятиліття. Однак, за даними видання, партія втрачає прихильників на кожних виборах.

Причини втрати підтримки

The Hindu зазначає, що позиції АНК послабили звинувачення у корупції, безробіття та внутрішня фракційна боротьба. Видання характеризує нинішній стан партії як стрімке падіння її політичного впливу.

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