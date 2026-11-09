АНК розглядає позов щодо результатів виборів в Емфулені — TimesLIVE

У ПАР Африканський національний конгрес (АНК) розглядає можливість звернутися до Виборчого суду щодо результатів виборів у муніципалітеті Емфулені в провінції Гаутенг. Внутрішні структури партії рекомендували оскаржити результати після вивчення звіту, представленого керівництву АНК, повідомляє TimesLIVE.

Розгляд юридичних кроків

Заступниця генерального секретаря АНК Номвула Моконьяне заявила, що партія розглядає рекомендації своїх структур. Вона не уточнила зміст звіту, конкретні претензії щодо голосування в Емфулені та характер можливих юридичних кроків. За її словами, остаточного рішення про подання позову або формального оскарження результатів ще не ухвалили.

Генеральний секретар АНК Фікіле Мбалула раніше заявив, що партія вимагала перерахунку голосів у Гаутенгу й очікує на результат цього процесу.

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Результати голосування

На виборах в Емфулені Демократичний альянс (DA) здобув 40,9% підтримки, тоді як АНК отримав 23,9%. На попередніх виборах АНК мав у муніципалітеті 39,71% голосів, а DA — 26,91%.

Кандидат DA на посаду мера Емфулені Кінгсол Чабалала відкинув застереження АНК. Він заявив, що його партія подавала заперечення до виборів і після початку підрахунку голосів, а результат, на його думку, засвідчив зростання підтримки DA в тауншипах.

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