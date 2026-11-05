АНК уперше втратила контроль над муніципалітетом Макана в ПАР — Daily Maverick

У муніципалітеті Макана в ПАР Африканський національний конгрес (АНК) уперше в історії муніципалітету втратив контроль над радою. На виборах АНК здобув 31,27% голосів і 10 мандатів, повідомляє Daily Maverick.

Розподіл мандатів

Демократичний альянс (DA) посів друге місце з 27,24% голосів та отримав шість місць у раді. Громадський рух Makana United Civic Movement (MUCM), який уперше взяв участь у виборах, набрав 19,51% голосів і здобув чотири мандати.

Ще п’ять місць отримали партії EFF, SACP, PA, Makana Citizens Front та ActionSA — по одному мандату кожна. Після виборів сторони мають визначити, які сили об’єднаються для управління муніципалітетом.

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Переговори про коаліцію

Голова MUCM Андиле Пітер заявив, що керівництво руху ще не збиралося для обговорення можливих коаліцій. За його словами, організація готова вести переговори з будь-якою партією, але не поступатиметься принципами фінансового управління, підзвітності, надання послуг і залучення кваліфікованих працівників для відновлення роботи муніципалітету.

Голова регіонального осередку АНК у Сара-Бартмані Мабуті Матюмза пов’язав зниження підтримки партії з низькою явкою виборців. Він також заявив, що АНК оскаржує розподіл місць: за його словами, партія не отримала жодного мандата за пропорційним представництвом, попри найбільшу кількість голосів.

Проблеми з комунальними послугами

Макана тривалий час має проблеми з базовими комунальними послугами: деякі громади тижнями залишаються без води, а очищена вода у значних обсягах втрачається через витоки в застарілій мережі. Місцеві дороги також перебувають у поганому стані. У MUCM зазначали, що проблеми з наданням послуг стали однією з причин участі руху у виборах.

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