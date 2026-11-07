АНК втратила першість у трьох ключових містах ПАР після виборів — Daily Maverick

Африканський національний конгрес (АНК) втратив статус провідної партії в Йоганнесбурзі, Тшване та Екурхулені після місцевих виборів у ПАР. У цих трьох великих міських агломераціях найбільшу підтримку здобув Демократичний альянс (DA), тож АНК готується до складних переговорів про коаліції.

За даними Daily Maverick, після підрахунку 99% голосів АНК набрав 30,88% дійсних голосів — 9 101 793 голоси — та отримав 3194 мандати. Партія посіла перше місце у 125 із 213 муніципалітетів.

Втрати у великих містах

У Йоганнесбурзі АНК отримав 20,25% голосів і 59 місць у раді, у Тшване — 20,29% та 44 місця, а в Екурхулені — 21,9% і 55 місць. У 2021 році партія була лідером у цих трьох агломераціях провінції Гаутенг.

В еТеквіні перше місце посіла партія uMkhonto Wesizwe (MK), тоді як АНК зберіг лідерство в Баффало-Сіті, де набрав 41,93%. У Мангаунзі результати також не дали одній політичній силі очевидної переваги для формування більшості.

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Порівняно з 2021 роком підтримка АНК у провінції Квазулу-Натал знизилася на 20,7 відсоткового пункту — з 41,5% до 20,8%. Там MK отримала 34,2%. У Вільній Державі показник АНК зменшився на 13,4 пункту — до 37,6%, а у Західній Капській провінції — на шість пунктів, до 15%.

Два тижні на коаліційні домовленості

Нові муніципальні ради мають провести перші засідання протягом 14 днів після оголошення результатів. Вони обиратимуть спікерів, мерів та інших посадовців, тому партії мають обмежений час для узгодження більшості.

Генеральний секретар АНК Фікіле Мбалула назвав результат партії катастрофічним. Він заявив, що АНК не поспішатиме укладати коаліції та готовий перейти в опозицію, якщо запропоновані домовленості будуть невигідними. Посадовці «Топ-7» АНК мали обговорити результати в понеділок, а Національний виконавчий комітет партії мав зібратися у четвер, 12 листопада.

Одним із потенційних варіантів для АНК може бути співпраця з ActionSA та меншими партіями. Водночас DA готує власні коаліційні пропозиції для рад без однопартійної більшості. Лідер EFF Джуліус Малема закликав АНК, MK, EFF і Південноафриканську комуністичну партію до співпраці, а представники ActionSA заявили про готовність вести переговори з різними політичними силами за умови домовленостей щодо надання послуг, боротьби з корупцією та стабільності місцевої влади.

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