АНК заявив про напад на двох членів партії в ПАР — TimesLIVE

В Аба-Кулусі в ПАР двоє членів Африканського національного конгресу зазнали травм і були доправлені до лікарні після ймовірного нападу дорогою на голосування. Про це заявив АНК у провінції Квазулу-Наталь, повідомляє TimesLIVE.

Заява АНК

В АНК стверджують, що прихильники Партії свободи Інката нібито напали на виборців партії, які прямували голосувати у виборчому районі Сіафамбілені в окрузі №4 місцевого муніципалітету Аба-Кулусі. Речник АНК у Квазулу-Наталі Сіфісо Сонджика заявив, що двоє членів партії постраждали та були госпіталізовані.

Партія повідомила, що поінформувала поліцію про інцидент, і закликала правоохоронців та Виборчу комісію Південної Африки втрутитися. АНК назвав подію політичним насильством проти своїх виборців і звернувся до поліції з вимогою розслідувати заявлені напади.

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Позиція поліції

Водночас речник поліції Роберт Нетшіунда заявив, що конфлікт не був пов’язаний із політикою. За його словами, учасники інциденту знали одне одного та перебували під впливом алкоголю.

Поліція порадила учасникам звернутися із заявою, коли вони протверезіють, і повідомила, що тоді зареєструє справу для розслідування. Коментар Партії свободи Інката на момент публікації отримати не вдалося.

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