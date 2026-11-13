АНК здобув менш ніж 31% голосів на місцевих виборах у ПАР — Deutsche Welle

Правлячий Африканський національний конгрес (АНК) набрав менш ніж 31% голосів на важливих місцевих виборах у ПАР, показавши найгірший результат за всю свою історію. Керівники партії назвали підсумок катастрофічним, повідомляє Deutsche Welle.

АНК домінував у політиці країни від завершення апартеїду у 1994 році та очолював визвольну боротьбу в Південній Африці. Нинішній результат, за даними DW, відображає невдоволення виборців високим безробіттям, проблемами з наданням базових послуг, невдачами місцевого управління, а також роками корупції та зловживань, зокрема на найвищих рівнях влади.

Невдоволення роботою муніципалітетів

Дослідниця Інституту суспільства, праці та політики Університету Вітватерсранда в Йоганнесбурзі Таснім Ессоп заявила, що АНК необхідно критично оцінити питання управління, лідерства та підзвітності. За її словами, для виборців важливими були доступ до води, електроенергії, житла й базових муніципальних послуг, а безробіття також впливає на електоральний вибір.

Ессоп зазначила, що результат не став раптовим: довіра до партії поступово знижувалася тривалий час. Кореспондентка Deutsche Welle Діанн Гокер-Калубі, яка висвітлювала голосування на різних виборчих дільницях, також повідомила про скарги виборців на багаторічні проблеми з наданням базових послуг.

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АНК готується до коаліційних переговорів

Національний виконавчий комітет АНК має провести спеціальне засідання. Партія заявила про політичну відповідальність дослухатися до людей, визнати свої недоліки та забезпечити лідерство. Водночас АНК готуватиме підхід до майбутніх переговорів про коаліції, які можуть охопити й найбільших політичних суперників партії.

Опозиційні сили посилили позиції в кількох великих міських центрах. Демократичний альянс зміцнив підтримку, а партія uMkhonto weSizwe, створена колишнім президентом Джейкобом Зумою наприкінці 2023 року, показала сильний результат у провінції Квазулу-Наталь. Менші громадські та місцеві рухи також здобули помітні успіхи.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що підсумки голосування є викликом для всіх політичних партій, які мають працювати ефективніше для громадян. Він наголосив, що обрані до рад представники повинні довести, що заслуговують на довіру населення.

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