Анна Трапідо стала лауреаткою двох категорій премії Galliova — Daily Maverick

Авторка про їжу докторка Анна Трапідо здобула звання Food Writer of the Year і перемогла в суміжній категорії Health Writer of the Year на щорічній премії Galliova Awards. Відзнаки їй принесло портфоліо матеріалів, опублікованих у розділі TGIFood.

Десять текстів у портфоліо

Як повідомляє Daily Maverick, конкурсна добірка Трапідо складалася з 10 текстів. До неї ввійшли матеріал про малинове суфле шеф-кухаря Алена Ру, історія про пірі-пірі від шеф-кухаря Фредді Діаса та публікація про ганську вуличну страву kosua ne meko з варених яєць.

У портфоліо також були текст про поєднання південноафриканського вина Pinotage із танзанійським супом із зелених бананів, матеріал про колаген і курячі лапки та публікація про овоч delele у Зімбабве.

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Їжа, здоров'я та рецепти

Серед інших поданих робіт були матеріали про курячу печінку, дебютну книжку рецептів Fehmida «Fehmz» Jordaan і курячий суп як поширену страву під час застуди. До добірки також увійшов огляд претендентів на звання найкращої смаженої курки в Південній Африці.

Автор матеріалу Daily Maverick зазначив, що кожен із десяти текстів у портфоліо Трапідо вартий прочитання або повторного прочитання.

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