АНО має 32% у жовтневому опитуванні Чехії — Radio Prague International

Правляча партія ANO перемогла б на парламентських виборах у Чехії, набравши 32% голосів, свідчить жовтневе опитування Median. Про це повідомляє Radio Prague International.

Результати опитування Median

Друге місце посіли б опозиційні «Мери та незалежні» з результатом 18,5%. Громадянські демократи отримали б 10,5% підтримки. Партія свободи і прямої демократії отримала б 8,5% голосів, а Піратська партія — 7,5%.

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Хто долає виборчий бар’єр

За даними Median, жодна інша політична сила не подолала б п’ятивідсотковий бар’єр, необхідний для проходження до парламенту. Таким чином, до парламенту могли б пройти лише п’ять перелічених політичних сил. Порівняно з попереднім дослідженням Median, підтримка зросла в ANO та «Мерів та незалежних», тоді як Громадянські демократи послабили позиції.

Окреме опитування Kantar, проведене нещодавно, показало значно менший розрив між ANO та «Мерами та незалежними».

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