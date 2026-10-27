У штаті Кацина в Нігерії угруповання Ansaru заявило про відповідальність за вбивство ісламського проповідника шейха Ях’ї Масусуки. Як повідомляє Premium Times, проповідника та ще одного чоловіка застрелили біля його будинку в понеділок увечері.

Розслідування поліції

Поліція штату Кацина ідентифікувала другого загиблого як Адаму Абубакара. За її даними, близько 19:30 двоє озброєних чоловіків на мотоциклі відкрили вогонь по Масусуці та Абубакару, після чого втекли. Поранених доправили до лікарні, де медики констатували їхню смерть.

Поліція повідомила про початок розслідування та розгортання тактичних й оперативних груп для пошуку нападників. Масусука був відомий викладанням, заснованим на Корані, а також виступами за мирне співіснування нігерійців різних віросповідань. Він також засуджував насильницький екстремізм і радикалізацію.

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Заява Ansaru

У чотирихвилинному відео, яке отримало видання, Ansaru заявило, що його бійці вбили проповідника приблизно о 20:30. Угруповання, яке джерело називає терористичним, назвало серед причин убивства підтримку Масусукою мирного співіснування представників різних конфесій та стверджувало, що він відмовився від релігійних дебатів.

Amnesty International засудила вбивство і закликала владу Нігерії розслідувати напад та притягнути винних до відповідальності. Організація також заявила, що за життя Масусука зазнавав погроз і залякування.

Дослідник питань конфліктів і безпеки Інституту досліджень безпеки Африки Тайво Адебайо назвав цей випадок тривожним. Він припустив, що угруповання могло скористатися допомогою місцевих бандитів для збору даних або здійснення нападу, однак Ansaru не назвало виконавців убивства.

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