Anthropic планує залучити до 64,4 млрд доларів під час IPO — Channel NewsAsia

Американська компанія у сфері штучного інтелекту Anthropic у межах первинного публічного розміщення акцій може залучити до 64,4 млрд доларів. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, яке ознайомилося з останньою версією проєкту проспекту емісії.

Орієнтовна ціна акцій

Згідно з цим документом, Anthropic та деякі її інвестори планують продати акції за орієнтовною ціною від 70 до 78 доларів за одну акцію. Reuters бачило цей проєкт у вівторок, 10 листопада.

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Підготовка до маркетингу угоди

Компанія готувалася розпочати маркетинг угоди, а деталі розміщення, за даними Reuters, мають оголосити найближчим часом.

Суму до 64,4 млрд доларів Reuters навело як верхню межу, що міститься в останній версії проєкту проспекту. На момент публікації Anthropic не надала негайної відповіді на запит агентства про коментар.

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