Anthropic представила Claude Fable 5.2 і Claude Mythos 5.2 — CNBC

Компанія Anthropic представила нові моделі штучного інтелекту Claude Fable 5.2 і Claude Mythos 5.2. Це перші так звані фронтирні моделі, які компанія випустила після того, як її генеральний директор Даріо Амодеї у вересні закликав уповільнити темпи розвитку ШІ, повідомляє CNBC.

Швидкість і вартість

В Anthropic заявили, що Fable 5.2 і Mythos 5.2 є найсучаснішими пропозиціями компанії. За її даними, моделі генерують відповіді на 30% швидше за попередників і коштують на 20% менше, ніж моделі покоління 5.1.

Вартість використання новинок становитиме 8 доларів за мільйон вхідних токенів і 40 доларів за мільйон вихідних токенів. Fable 5.2 стала загальнодоступною у понеділок. Mythos 5.2 надаватимуть перевіреним організаціям через програми Life Sciences та Cyber Verification.

Перевірки та підготовка до IPO

Anthropic повідомила, що перед випуском моделі пройшли ретельне тестування безпеки та відповідності принципам узгодженості. Компанія також розробила нові методи оцінювання й інструменти моніторингу після запуску.

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Керівниця продуктового менеджменту дослідницького напряму Anthropic Діанн Пенн сказала CNBC, що компанія закликала до визначення темпу розвитку ШІ, а не до повної паузи. За її словами, Fable 5.2 орієнтована передусім на досвідчених користувачів і складні відкриті технічні завдання в інженерії, математиці та робототехніці.

Mythos уперше представили у квітні й обмежили доступ до неї для окремих організацій через розвинені можливості у сфері кібербезпеки. Через два місяці компанія випустила Fable як публічну версію Mythos із додатковими захисними механізмами.

Запуск відбувається на тлі підготовки Anthropic до IPO, яке, за даними CNBC, може відбутися вже наступного тижня. Компанія прагне оцінки від 1 трлн до 1,5 трлн доларів. У зміненому проспекті Anthropic вказала, що за дев'ять місяців до 30 вересня її виручка становила 33,24 млрд доларів — приблизно на 1200% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

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