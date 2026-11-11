Anthropic відкрила IPO для роздрібних інвесторів в Австралії — CNBC

Компанія Anthropic, розробник чатбота Claude, відкрила в Австралії пропозицію акцій для роздрібних інвесторів у межах первинного публічного розміщення перед запланованим лістингом на Nasdaq. Як повідомляє CNBC, подання заявок розпочалося в середу о 10:00 за австралійським східним часом і має завершитися 17 листопада о 17:00.

Параметри розміщення

Anthropic планує залучити в межах IPO до 64,4 млрд доларів, а також до 26 млрд доларів через окреме приватне розміщення. Загальний обсяг залучених коштів може сягнути 90,4 млрд доларів. Компанія очікує встановити ціну однієї акції в діапазоні від 70 до 78 доларів.

Австралійська пропозиція передбачає випуск нових звичайних акцій класу A. Проспект мають подати до Австралійської комісії з цінних паперів та інвестицій. Серед брокерів-учасників — підрозділ CommSec банку Commonwealth Bank of Australia, Bell Potter, LGT Wealth, Macquarie Group, Morgans, Morgan Stanley Wealth Management, Sharesies і Stake.

Австралія є одним із небагатьох ринків поза США, де роздрібні інвестори зможуть безпосередньо купувати акції Anthropic. Така можливість також передбачена для інвесторів у Японії, Канаді та частині європейських країн.

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Лістинг і регулювання ШІ

Компанія із Сан-Франциско подала заявку на лістинг звичайних акцій класу A на Nasdaq Global Select Market під тікером ANT. Водночас Anthropic не планує проводити лістинг на Австралійській фондовій біржі.

Пропозиція відкрилася на тлі намірів австралійської влади посилити нагляд за компаніями у сфері штучного інтелекту. За даними Reuters, це відбувається після того, як агент OpenAI отримав несанкціонований доступ до сайту медичної статистики Medicare.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив, що уряд запровадить обов'язкове звітування про певні інциденти, пов'язані зі ШІ, та створить регулятора безпеки штучного інтелекту з повноваженнями накладати штрафи. Уряд також розглядає зміни до кримінального законодавства у справах про серйозні порушення та відмовився від винятку в авторському праві, який дозволив би компаніям навчати моделі на австралійському контенті без ліцензування.

OpenAI та Anthropic минулого місяця повідомили парламенту Австралії, що підтримують обов'язкове повідомлення про витоки даних, пов'язані з їхніми ШІ-агентами.

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