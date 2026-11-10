Anthropic запустила Claude Meetings для роботи ШІ під час відеодзвінків — TechCrunch

Компанія Anthropic представила Claude Meetings — нову функцію, що дає змогу додавати ШІ-помічника Claude до відеодзвінків і доручати йому роботу над завданнями безпосередньо під час розмови. Як повідомляє TechCrunch, компанія також представила інструменти Claude Whiteboards і Claude Sheets для спільної роботи команд.

Робота над планом під час зустрічі

У Claude Meetings команди можуть додати Claude до відеодзвінка як видимого учасника. Під час обговорення помічник може готувати план, про який говорять учасники, створювати на дошці часову шкалу, відповідати на запитання в чаті зустрічі та звертатися до підключених робочих застосунків по потрібні дані, зокрема до показників за минулий рік.

Після завершення дзвінка нотатки, перелік завдань та інші матеріали, створені Claude, будуть доступні в claude.ai. Claude повідомляє про свою присутність у чаті зустрічі. Помічник не приєднуватиметься до дзвінків із зовнішніми гостями без дозволу адміністратора та автоматично виходитиме з розмови, якщо до неї долучиться зовнішній учасник.

Claude Meetings запускають у бета-версії для тарифів Team та Enterprise. На старті функція працює з Google Meet, а Anthropic очікує подальшого розширення підтримки.

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Дошки, таблиці та доступ до застосунків

Claude Whiteboards — це спільна дошка, де команди можуть обговорювати ідеї, а Claude перетворюватиме їх на впорядкований візуальний простір із часовими рамками та дедлайнами. Після завершення обговорення дошку можна перетворити на документ або презентацію. Функція також працює всередині Claude Meetings і доступна в бета-версії на платних тарифах у вебверсії, десктопних і мобільних застосунках.

Claude Sheets дає змогу створювати та спільно редагувати електронні таблиці. Користувачі можуть попросити Claude підготувати, наприклад, трекер рекламної кампанії чи бюджет найму. Таблиці можуть містити кілька вкладок, формули, форматування та випадаючі списки, а Claude може вносити зміни безпосередньо в комірки й показувати їхній перелік.

Також Anthropic повідомила про загальну доступність Claude Data, що раніше мала назву Claude Dashboards. Інструмент підключається до корпоративних систем зберігання даних, зокрема сховищ даних і CRM, та може відповідати на запити дашбордами, текстовими оглядами даних або озвученими відео. Компанія додала інтерактивні конектори, які відкривають повні версії застосунків Adobe, Atlassian і HubSpot безпосередньо в Claude.

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