Американська Антидифамаційна ліга (ADL) спільно з Американською єврейською медичною асоціацією (AJMA) оприлюднили звіт про антисемітизм, страх і самоцензуру серед єврейських пацієнтів, медиків та студентів медичних закладів у США. Як повідомляє Jerusalem Post, дослідження базується на фокус-групах і поглиблених інтерв’ю зі 115 учасниками: 31 студентом-медиком із 14 штатів, 44 медичними працівниками з 12 штатів та 40 єврейськими пацієнтами з 15 штатів.

Учасники дослідження повідомили, що після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня почали приховувати єврейську ідентичність або пов’язані з нею відомості. Зокрема, студенти медичних факультетів розповідали, що не згадують службу в Армії оборони Ізраїлю у вступних документах і заявах на резидентуру, бо побоюються негативного впливу на свої перспективи.

Побоювання пацієнтів і медиків

Деякі опитані пацієнти заявили, що прибирають відомості про релігію з лікарняних анкет або не демонструють видимі єврейські символи через страх упередженого ставлення під час лікування. Один із учасників розповів, що перед операцією побачив у хірургині значки «Free Palestine» та зображення Ізраїлю в кольорах палестинського прапора на її бейджі, після чого відчув страх.

У звіті також наведено свідчення про проблеми з релігійними потребами пацієнтів: отримання некошерної їжі замість замовленої кошерної та виписування з лікарні під час шабату всупереч попереднім домовленостям. Частина опитаних, за даними ADL та AJMA, почала шукати лікарів-євреїв, вважаючи це безпечнішим варіантом.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Автори звіту посилаються на науковий огляд 2026 року, за яким 88% опитаних у США єврейських студентів-медиків і лікарів повідомили про випадки антисемітизму після 7 жовтня. До цієї дати такий досвід мали 40% респондентів.

Самоцензура в медичних школах

Медики та студенти також говорили про побоювання щодо оцінок, працевлаштування й кар’єрного зростання. Один молодий викладач стверджував, що члени комітету з просування та надання безстрокових посад попередили його: молодші єврейські науковці можуть не отримати такого підвищення.

У супровідному документі Центру з протидії екстремізму ADL ідеться про діяльність груп Healthcare Workers for Palestine та Doctors Against Genocide. Автори документа стверджують, що ці об’єднання поширювали матеріали для протестів, закликали бойкотувати ізраїльських лекторів та установ, а також організовували протестні акції в Нью-Йорку й Філадельфії.

ADL та AJMA закликали медичні установи прямо включити антисемітизм і антисіоністські переслідування до політик недискримінації, створити конфіденційні механізми подання скарг, запровадити навчання для працівників і студентів та забезпечувати релігійні потреби, зокрема кошерне харчування і дотримання шабату.

Читай нас у