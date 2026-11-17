У Німеччині дослідники встановили, що антитіла людей, вакцинованих оновленою мРНК-вакциною Comirnaty, адаптованою до варіанту XFG, ефективно нейтралізували новий варіант SARS-CoV-2 PJ.2.1. Висновки оприлюднила команда Німецького центру приматів у співпраці з Медичною школою Ганновера, повідомляє News-Medical.

Варіант краще проникає у клітини

PJ.2.1 поширюється з травня 2026 року. Його вперше зафіксували в Канаді, згодом він поширився у США та Іспанії. Збільшення частки цього варіанту також спостерігали в Нідерландах і Франції. За даними науковців, PJ.2.1 уже досяг Європи, а його появи в Німеччині слід очікувати.

Дослідники вивчили здатність варіанту проникати в клітини людини та його чутливість до нейтралізувальних антитіл. Вони з'ясували, що спайковий білок PJ.2.1 сильніше зв'язується з рецептором ACE2, через який SARS-CoV-2 потрапляє до клітин. Відповідно, варіант ефективніше проникав у клітини з низьким рівнем цього рецептора, ніж інші порівнювані варіанти вірусу.

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Даних про тяжчий перебіг немає

Попри ці властивості, антитіла після XFG-адаптованої вакцинації пригнічували PJ.2.1. Науковці зазначили, що це вказує на захист від цього варіанту та вірусів XFG, які також циркулюють, якщо вони не набудуть додаткових мутацій для ефективнішого уникнення імунної відповіді.

Водночас антитіла, сформовані після торішньої та нинішньої вакцин, недостатньо ефективно блокували проникнення варіанту BA.3.2 у клітини. Цей варіант переважно виявляють серед дітей, тому дослідники вказали на потребу вивчити можливість додавання компонента проти BA.3.2 до майбутніх вакцин. Наразі немає доказів, що PJ.2.1 спричиняє тяжчий перебіг COVID-19 або нові симптоми порівняно з іншими варіантами SARS-CoV-2.

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