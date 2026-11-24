У клінічному дослідженні, яке проводили у США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії, моноклональне антитіло MAR001 знизило рівень тригліцеридів натще на 39–46% порівняно з плацебо. У випробуванні фази 2b взяли участь 235 людей із підвищеним рівнем тригліцеридів, повідомляє ScienceAlert.

Результати через 12 тижнів

Рандомізоване подвійне сліпе дослідження тривало 24 тижні та охопило 48 медичних центрів. Учасники раз на чотири тижні отримували підшкірну інʼєкцію плацебо або MAR001 у дозах 300, 450 чи 900 мг.

Через 12 тижнів усі протестовані дози препарату дали результат. Рівень залишкового холестерину знизився на 37–41% порівняно з плацебо. Майже 52% учасників, які отримували найвищу дозу MAR001, досягли нормального рівня тригліцеридів, тоді як у групі плацебо цей показник становив 3,4%.

Ефект здебільшого зберігався протягом 24 тижнів. Водночас дослідження не оцінювало довгострокових клінічних наслідків, зокрема впливу лікування на серцево-судинні ризики.

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Механізм дії та подальші дослідження

MAR001 діє проти білка ANGPTL4, який особливо підвищується після періодів голодування та пригнічує ліпопротеїнліпазу — основний фермент, що розщеплює тригліцериди у крові. У людей із деякими варіантами гена, що кодує цей білок, раніше виявляли нижчий рівень тригліцеридів, а також менші ризики цукрового діабету й коронарної хвороби.

Найбільший ефект спостерігали серед учасників із найвищим початковим рівнем тригліцеридів: у цій підгрупі показник знизився на до 72% від вихідного рівня. Рівень тригліцеридів від 500 мг/дл вважають тяжкою гіпертригліцеридемією, що підвищує ризик гострого панкреатиту.

Кардіологиня Мішель ОʼДонохʼю з Mass General Brigham, яка очолювала дослідження, заявила, що результати вказують на потенціал MAR001 безпечно й ефективно знижувати тригліцериди. Кардіологиня Ренука Джайн, не залучена до випробування, наголосила на потребі довших досліджень у різноманітніших групах пацієнтів для оцінки стійкості ефекту та клінічних наслідків лікування. Результати опублікували в The New England Journal of Medicine.

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