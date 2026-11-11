Антонія Ромео анонсувала зміни в оцінюванні британських держслужбовців — The Guardian

У Великій Британії секретарка Кабінету міністрів Антонія Ромео оголосила про новий підхід до управління ефективністю державних службовців і перегляд організації державної служби. Виступаючи в Лондонській школі економіки, вона сказала, що необхідно відповісти на критику Вайтхоллу як надто обережної, реактивної та роз'єднаної системи, повідомляє The Guardian.

Винагороди та відповідальність

Ромео заявила, що новий підхід має заохочувати якісне виконання завдань, цінну експертизу та наполегливу роботу до завершення справи. За її словами, нещодавнє збільшення премій для найрезультативніших старших держслужбовців є лише початком змін.

Вона пообіцяла посилити процедури, навчати керівників винагороджувати працівників, які мають найбільший вплив на результат, а також рішучіше реагувати на низьку ефективність. Ромео також хоче зменшити плинність кадрів, коли посадовці переходять на аналогічні посади заради підвищення зарплати, а не залишаються на своїй посаді.

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Перегляд структури та роль ШІ

Секретарка Кабінету міністрів керує переглядом організації державної служби, який мають провести навесні разом з оновленням кодексу служби. Він охопить чинну структуру департаментів, їхню придатність для виконання міжвідомчих завдань, а також наслідки використання штучного інтелекту й підходу «децентралізація за замовчуванням».

На думку Ромео, штучний інтелект може скоротити бюрократичні процедури та дати посадовцям більше часу на творчість, взаємодію з людьми й ухвалення рішень. Як приклади вона назвала технології для скринінгу деяких видів раку та протидії ризику бездомності, наголосивши на необхідності належного контролю і запобіжників.

Після виступу урядовий речник заявив, що Енді Бернем підтримує бачення Ромео щодо державної служби, готової до майбутніх викликів. За словами речника, уряд прагне передавати більше повноважень громадам і регіонам, відповідально застосовувати ШІ, скорочувати зайву бюрократію та поліпшувати державні послуги.

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