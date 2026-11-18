Associated Press прогнозує перемогу демократки Мері Пелтоли над чинним сенатором-республіканцем Деном Салліваном на виборах до Сенату США від Аляски. Про це повідомляє CNBC.

Результат перегонів в Алясці

Сенатські перегони в Алясці стали останніми, результат яких оголосили після проміжних виборів. За даними видання, перемога Пелтоли дасть демократам 56 місць у Сенаті США з січня.

Пелтола, колишня членкиня Палати представників США, балотувалася проти Саллівана. Кампанію супроводжували суперечки щодо незалежного кандидата, який носив те саме ім'я, що й чинний сенатор.

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Баланс сил у Конгресі

За інформацією CNBC, демократи здобули дев'ять сенатських місць, які до виборів контролювали республіканці. Видання характеризує результат як частину масштабного успіху Демократичної партії на проміжних виборах: вона також отримала більшість у Палаті представників.

Пелтола заявила, що виборці Аляски незадоволені нинішнім підходом Вашингтона до проблем штату. Вона згадала про труднощі жителів із доступним житлом, витратами на опалення та продуктами харчування.

Пелтола разом із Пеггі Фланаган, яку обрали до Сенату, стане однією з перших двох корінних американок, обраних до верхньої палати Конгресу США.

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