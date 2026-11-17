Космічний апарат Європейського космічного агентства Hera вперше отримав детальне зображення іншого боку астероїда Дідім у подвійній системі Дідім і Діморфос. Знімок зробили з відстані 60 км за допомогою монохромної камери Asteroid Framing Camera, повідомляє ScienceDaily.

На зображенні чітко видно Дідім діаметром 780 метрів. Його менший супутник Діморфос, що має 151 метр у поперечнику, переважно перебуває в тіні. За словами головного дослідника місії Патріка Мішеля, на цьому боці Дідіма також є центральний хребет уздовж екватора, але він відрізняється численними валунами, кратерами та структурами, схожими на борозни або гребені.

Наслідки удару DART

26 вересня 2022 року апарат NASA DART навмисно зіткнувся з Діморфосом — меншим тілом системи. Апарат масою 580 кг врізався в астероїд зі швидкістю близько 6,1 км/с. Після удару час обертання Діморфоса навколо Дідіма скоротився приблизно на 33 хвилини з похибкою в одну хвилину. Це був перший випадок, коли людська діяльність вимірювано змінила орбіту об'єкта в Сонячній системі.

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Унаслідок зіткнення в космос викинуло матеріал. Науковці очікують, що частина уламків могла подолати близько одного кілометра між астероїдами та досягти поверхні Дідіма. Hera має з'ясувати, чи пов'язані деякі видимі особливості рельєфу з таким перенесенням матеріалу.

Дослідження подвійної системи

Hera прибула до системи Дідім і Діморфос після дворічної подорожі. Вона розташована приблизно за 196,8 млн км від Землі. Місія досліджуватиме наслідки удару DART, систематично картографуватиме виявлені зміни та допоможе точніше прогнозувати результати майбутнього відхилення небезпечних астероїдів методом кінетичного удару.

Наступне оприлюднення детальних зображень Дідіма та Діморфоса заплановане на 25 листопада.

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