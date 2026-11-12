Апарат Hera почав дослідження астероїдної системи після тесту NASA — Asharq Al-Awsat

Європейський космічний апарат Hera розпочав близькі дослідження астероїда Дідим і його супутника Діморфоса, у який NASA навмисно спрямувало апарат DART під час тесту планетарного захисту 2022 року. Як повідомляє Asharq Al-Awsat, Hera наразі вивчає об’єкти з відстані 25–30 кілометрів.

Наслідки удару DART

Місія DART, назва якої розшифровується як Double Asteroid Redirection Test, мала перевірити, чи може удар космічного апарата змінити рух небесного тіла як спосіб планетарного захисту. Зіткнення скоротило орбіту Діморфоса навколо Дідима та дещо змінило його траєкторію навколо Сонця.

Під час удару з Діморфоса в космос вилетіли уламки й великі камені. Викинутий матеріал додатково посилив імпульс від зіткнення, а слід із уламків простягався більш як на 10 тисяч кілометрів упродовж кількох місяців. Науковці припускають, що частина уламків може досі перебувати поблизу астероїдної системи.

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Наближення до Діморфоса

Запущений у 2024 році апарат Hera, розміром приблизно з невеликий автомобіль, наступного місяця має підійти до системи ще ближче — на відстань близько 20 кілометрів. Європейське космічне агентство розглядає місію як дослідження місця зіткнення.

На борту Hera є 25 наукових інструментів, а також два CubeSat завбільшки з коробку для взуття. Вони мають детальніше обстежити Діморфос і спробувати здійснити на ньому посадку. Діаметр Діморфоса оцінюють у 151 метр, тоді як діаметр Дідима становить приблизно 780 метрів.

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