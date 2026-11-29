Європейське космічне агентство оприлюднило перші знімки астероїдів Діморфос і Дідим після удару апарата NASA DART у 2022 році. Як повідомляє Live Science, кадри, зроблені місією Hera з відстані близько 24 кілометрів, показують великий ударний кратер на Діморфосі та сотні кам’яних уламків, що рухаються навколо пари астероїдів.

Наслідки удару DART

У вересні 2022 року космічний апарат DART врізався у Діморфос зі швидкістю приблизно 22 500 км/год. Це був перший тест технології відхилення астероїда: зіткнення скоротило період обертання Діморфоса навколо більшого астероїда Дідим на 33 хвилини.

Нові кадри Hera показали, що удар суттєво змінив поверхню Діморфоса, який має близько 150 метрів завширшки. Приблизно половина астероїда виглядає сплощеною та має великий кратер, який ЄКА порівняло за розміром зі спортивним стадіоном. На знімках також видно, що Діморфос хаотично обертається біля свого супутника Дідима.

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Уламки та об’єкт у кратері

У центрі кратера Hera зафіксувала видовжену структуру, схожу на сигару. Науковці місії поки не встановили природу цього об’єкта та розраховують роздивитися його детальніше після зближення апарата з астероїдами.

Крім того, камера Hyperscout H виявила сотні раніше невідомих валунів, більшість із яких має розмір у кілька футів. Науковець місії Hera Міхаель Кюпперс назвав це «великим сюрпризом». За оцінкою місії, викинуті під час зіткнення камені могли утворити нові невеликі кратери на Діморфосі та Дідимі.

Подальші дослідження

Після подальшого зближення Hera має розгорнути два малі апарати CubeSat — Juventas і Milani. Juventas досліджуватиме внутрішню будову Діморфоса низькочастотним радаром, а Milani аналізуватиме склад пилу й поверхневого матеріалу поблизу астероїдів. Ці дані мають допомогти точніше оцінити результативність удару DART і можливість застосування подібного методу для захисту Землі від потенційно небезпечних астероїдів.

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