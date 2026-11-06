Апарат Hera вперше зблизька зняв систему астероїдів Дідим — Space.com

Космічний апарат Європейського космічного агентства Hera вперше зблизька сфотографував подвійну астероїдну систему Дідим, у яку у вересні 2022 року врізався апарат NASA DART. На оприлюдненому ESA 5 листопада знімку головний астероїд Дідим займає більшу частину кадру, а його супутник Діморфос видно лише частково під ним і трохи ліворуч, повідомляє Space.com.

Система Дідим

Діаметр астероїда Дідим становить близько 780 метрів, тоді як Діморфос має приблизно 160 метрів у поперечнику. Головний дослідник місії Hera Патрік Мішель зазначив, що камера DART перед зіткненням показала інший бік Дідима, тому нове зображення створює враження знайомства з новим світом.

Місія Hera має детально дослідити систему після експерименту DART. 26 вересня 2022 року апарат NASA врізався у Діморфос, щоб перевірити, чи може такий удар змінити орбіту астероїда й допомогти відхилити небезпечний для Землі об’єкт за достатнього завчасного попередження.

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Результат удару DART

До зіткнення Діморфос обертався навколо Дідима приблизно за 11 годин 55 хвилин. Після удару його орбітальний період скоротився приблизно на 33 хвилини. За даними матеріалу, супутник також рухається приблизно на 2,7 міліметра за секунду повільніше, ніж до зіткнення.

Науковці вже помітили, що екваторіальний хребет Дідима зберігся, однак на поверхні з’явилися валуни, кратери та структури, схожі на борозни або гребені. Науковець місії Hera Міхаель Кюпперс припустив, що частина цих особливостей може бути пов’язана з матеріалом, викинутим під час удару по Діморфосу та перенесеним через приблизно кілометр простору до Дідима. Hera має систематично нанести на карту виявлені зміни в системі.

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