У Берліні, Німеччина, представили нові спостереження космічного апарата Європейського космічного агентства Hera, який уперше зблизька зафіксував наслідки зіткнення місії NASA DART з астероїдом Діморфос. На поверхні малого супутника астероїда Дідім утворився кратер завбільшки зі спортивний стадіон, що простягається на всю ширину небесного тіла, повідомляє Space.com.

Наслідки удару DART

Місія DART 26 вересня 2022 року навмисно зіткнулася з Діморфосом, який обертається навколо значно більшого астероїда Дідім. NASA перевіряло, чи можна застосувати такий удар для відхилення астероїда, що рухається курсом на зіткнення із Землею.

За даними видання, попередні спостереження показали, що орбітальний період системи навколо Сонця збільшився на 33 хвилини. Hera, запущений у жовтні 2024 року, вирушив до системи Дідіма, щоб детальніше дослідити наслідки удару.

Нові знімки показали, що удар DART не лише утворив кратер, а й змінив форму Діморфоса та спричинив його хаотичне обертання. Керівник наукової групи місії Патрік Мішель зазначив, що фахівці обговорювали кілька можливих сценаріїв: появу кратера, зміну форми астероїда або збереження його попереднього вигляду. За його словами, спостереження Hera виявили ознаки всіх цих варіантів одночасно.

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Валуни та подальші дослідження

Апарат також показав сотні раніше невідомих валунів розміром у кілька метрів, які обертаються навколо подвійної астероїдної системи. Удар DART, імовірно, викинув ці уламки в простір навколо астероїдів. Водночас валунні поля на ділянках Діморфоса, яких не зачепило зіткнення, мають такий самий вигляд, як на зображеннях DART 2022 року.

Нині Hera рухається прямокутною орбітою навколо системи Дідім — Діморфос і за допомогою двигунів утримується приблизно за 30 км від астероїдів. Згодом апарат має наблизитися приблизно до 13 км, щоб отримати детальніші зображення.

Після цього Hera розгорне два кубсати розміром із коробку для взуття. Juventas за допомогою низькочастотного радара досліджуватиме внутрішню будову Діморфоса та згодом спробує сісти на нього для вимірювання гравітації. Інший кубсат, Milani, вивчатиме матеріали астероїдів і пил у системі. Ці дані мають допомогти точніше визначити масу Діморфоса та планувати місії з відхилення потенційно небезпечних астероїдів.

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