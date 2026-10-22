APART матиме південноафриканську прем’єру в Кейптауні — Daily Maverick

У Кейптауні, ПАР, анімаційний короткометражний фільм APART матиме південноафриканську прем’єру на фестивалі Fame Short Film Festival, який стартує 30 жовтня. Стрічка тривалістю менш як 20 хвилин розповідає про Джоела і Тембу — двох хлопців, чия дружба розвивається попри расовий поділ у Південній Африці часів апартеїду.

Як повідомляє Daily Maverick, сюжет фільму натхненний дружбою Тіма Джонса та Лубабало «Лубхі» Мататі. Обидва народилися 1987 року, а в середині 1990-х познайомилися на автобусній зупинці в Блувотер-Бей на околиці Гкеберхи. Їх зблизила спільна любов до футболу.

Історія дружби

Джонс і Мататі навчалися разом у школі, а потім вступили до Університету Нельсона Мандели, де здобували фах графічних художників. Згодом вони переїхали до Кейптауна й працювали в рекламних агенціях, після чого Джонс перебрався до Лондона. Попри відстань, друзі підтримували зв’язок.

За словами Джонса, APART не є буквальною реконструкцією їхнього дитинства. Фільм спирається на їхню дружбу та досвід дорослішання в ПАР за апартеїду. Мататі розповів, що інші люди наголошували на їхній відмінності та намагалися відмовити їх від спілкування, однак це не зруйнувало дружбу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Робота над фільмом

Ідея перетворити власний досвід на екранну історію остаточно сформувалася близько двох років тому. Над оформленням сценарію разом із Джонсом і Мататі працював сценарист Джефф Лайсавіц. Згодом сценарій передали американському режисерові Спайку Лі. За словами Джонса, його підхід додав історії ваги та більше уваги до расових бар’єрів і складних сторін того періоду.

Режисером стрічки став випускник Університету Нельсона Мандели Пола Манелі, а за костюми відповідав Ладума Нгксоколо. До роботи над музичною частиною долучився Black Coffee. Світова прем’єра APART відбулася в червні на фестивалі Tribeca в Нью-Йорку. Після цього фільм увійшов до програм Nashville Film Festival і Calgary International Film Festival та здобув відзнаку Best in Show на SIGGRAPH Computer Animation Show.

The Hollywood Reporter також включив APART до свого переліку потенційних фаворитів у категорії анімаційних короткометражних фільмів премії «Оскар».

Читай нас у