Осередок партії APC у штаті Катсіна, Нігерія, назвав мирним старт передвиборчої кампанії у місті Фунтуа, попри повідомлення про напади на прихильників, які їхали на захід через район Малумфаші. За даними Premium Times Nigeria, голова парторганізації штату Бішір Саулава заявив, що під час запуску кампанії Тінубу—Дікко 2027 на міському стадіоні Фунтуа не було сутичок, поранених чи втрат майна.

Повідомлення про інциденти в Малумфаші

Водночас Channels Television і Trust Radio повідомили про інциденти з прихильниками, які прямували на захід через район місцевого самоврядування Малумфаші. За даними Channels Television, постраждалі прихильники стверджували, що групи молоді нападали на них із камінням, пляшками та іншими предметами.

Постраждалі повідомляли про травми та втрату особистих речей, а в деяких автомобілів було пошкоджено вітрове скло. Channels Television також повідомив про каміння біля кільцевої розв'язки в Малумфаші, неподалік дороги до району Бакорі.

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Premium Times Nigeria зазначає, що не зміг незалежно встановити кількість поранених, масштаб пошкоджень і виконавців нападів. У заяві Саулави не прокоментували повідомлення про інциденти в Малумфаші та не уточнили, чи стосувалася оцінка мирного заходу прихильників, які їхали до Фунтуа.

Заклик до мирної кампанії

Губернатор штату Дікко Радда закликав мешканців підтримати президента Болу Тінубу та кандидатів APC на загальних виборах 2027 року. Серед пріоритетів своєї адміністрації він назвав безпеку, інфраструктуру, освіту, охорону здоров'я та економічні можливості.

Радда також закликав кандидатів і прихильників APC проводити кампанію мирно та поважати вибір виборців. На заході були присутні заступник губернатора Фарук Джобе, колишні губернатори Аміну Масарі та Ібрагім Шема, законодавці й інші представники партії. Саулава вручив партійні прапори й банери кандидатам на три місця в Сенаті, 15 місць у Палаті представників і 34 місця в Асамблеї штату.

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