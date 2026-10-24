У Кадуні, Нігерія, рада президентської кампанії правлячого Всепрогресивного конгресу (APC) звинуватила кандидата в президенти від Африканського демократичного конгресу (ADC), колишнього віцепрезидента Атіку Абубакара, у підготовці кампанії з дискредитації старту передвиборчої кампанії президента Боли Тінубу перед виборами 2027 року.

Як повідомляє Premium Times Nigeria, заяву підписав речник ради президентської кампанії APC Деле Алаке. У партії стверджують, що Абубакар і ADC нібито використовували фейкові документи, контент, створений за допомогою штучного інтелекту, змонтовані зображення та дипфейк-відео, аби зашкодити репутації Тінубу, губернатора штату Кадуна Уби Сані та інших діячів APC.

Заява про фальшивий лист

За версією APC, поширення таких матеріалів почалося з фотографії автомобіля сил безпеки біля рекламного щита партії в Кадуні. У раді заявили, що фото подали як доказ того, що силовиків залучили для охорони агітаційних білбордів.

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Також APC назвала сфабрикованим лист, нібито надісланий Убою Сані генеральному директору ради президентської кампанії APC Абдулазізу Ярі. У документі стверджувалося, що уряд штату виділив 2,3 трлн найр на проведення мітингу. У партії заявили, що сукупні бюджети штату Кадуна за 2024, 2025 та 2026 роки були меншими за цю суму.

Старт кампанії у Кадуні

APC також заявила, що її опоненти можуть поширювати під час мітингу старі, змонтовані або дипфейк-відео, щоб створити враження несприйняття кампанії партії жителями штату. Рада закликала громадян бути пильними та не піддаватися, за її формулюванням, спробам маніпулювати громадською думкою.

У Кадуні APC розпочинає президентську кампанію перед виборами 2027 року. Очікується, що Тінубу відвідає захід на стадіоні Kaduna Township Stadium. Партія планує провести наступні мітинги, зокрема у штатах Ріверс 7 листопада, Плато 14 листопада, Ойо 21 листопада, Борно 25 листопада, Енугу 28 листопада та Баучі 29 листопада.

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