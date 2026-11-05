Апеляційна колегія Нью-Йорка розглянула імунітет у справі Трампа — The Hill

Апеляційна колегія в Нью-Йорку, США, під час слухань розглянула, чи можуть президентський імунітет або федеральне законодавство перешкоджати чинності обвинувального вироку президенту США Дональду Трампу у справі про фальсифікацію ділових записів. Як повідомляє The Hill, захист Трампа оскаржує використання на процесі доказів, пов’язаних із його роботою в Білому домі.

Аргументи про імунітет

Адвокати Трампа заявили, що присяжні не мали розглядати його публікації в соцмережах, записи телефонних дзвінків за час перебування на посаді, урядову декларацію з етики за 2018 рік і свідчення колишньої прессекретарки його кампанії Гоуп Гікс про роботу в Білому домі. Захист вважає, що ці матеріали стосуються офіційних дій президента і можуть бути захищені імунітетом.

Судді порушували питання, де провести межу між доказами, які потенційно охоплює президентський імунітет, і помилками, що не вплинули на результат процесу. Стівен Ву, керівник апеляційного напряму в офісі окружного прокурора Мангеттена Елвіна Брегга, наполягав, що судовий розгляд був належним. За його словами, навіть якщо судді не погодяться з оцінкою окремих доказів, цього недостатньо для скасування вердикту.

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Справа про ділові записи

Трамп оскаржує обвинувальний вирок за 34 пунктами щодо фальсифікації ділових записів. Справа стосується виплати 130 тисяч доларів акторці фільмів для дорослих Стормі Деніелс в останні дні кампанії перед виборами 2016 року. За версією обвинувачення, платіж мав приховати інформацію про ймовірний роман, який Трамп заперечує.

Трампу не призначили покарання у вигляді ув’язнення, однак цей вирок зробив його першим президентом США, засудженим у кримінальній справі. Окрім питання імунітету, його адвокати твердять, що справу нібито витісняє федеральний закон про фінансування виборчих кампаній. Вони також намагаються перевести апеляцію до федерального суду; попередні спроби були відхилені, а останнє рішення з цього питання має розглянути федеральний апеляційний суд.

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