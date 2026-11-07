Апеляційний суд Великої Британії відхилив позицію Home Office у справі сирійського шукача притулку, якого викрали в Лівії та утримували заради викупу. Відомство стверджувало, що таке викрадення не є експлуатацією для цілей правил щодо торгівлі людьми, оскільки чоловіка не примушували до праці. Як повідомляє The Guardian, суд встановив, що міністерство помилилося, не розглянувши, чи становило викрадення експлуатацію.

Обставини справи

Юридичне оскарження подав 25-річний громадянин Сирії, ім’я якого не розкривають. У липні 2021 року він залишив країну через примусовий військовий призов, побоюючись ув’язнення та тортур за відмову воювати. Чоловік прибув до Лівії, звідки сподівався дістатися Великої Британії, однак його разом з іншими сирійцями викрали озброєні люди.

За даними видання, полонених утримували близько місяця в серпні та вересні 2021 року. У них забрали гроші й телефони, а також перевозили пустелею протягом 24 годин без їжі та з малою кількістю води. Викрадачі вимагали від родин кілька тисяч доларів викупу. Чоловік повідомив, що його били та змушували телефонувати рідним, аби ті чули крики. Після сплати викупу його звільнили; згодом він морем дістався Італії, а 16 травня 2022 року перетнув Ла-Манш із Франції до Великої Британії та попросив притулку.

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Перегляд відхилених заяв

Home Office відхилило його заяву про визнання жертвою торгівлі людьми. Чоловік оскаржив це рішення у Високому суді, який став на його бік, після чого міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд подала апеляцію. Апеляційний суд зазначив, що кожну заяву слід розглядати з урахуванням фактів конкретної справи.

Рішення означає, що заяви людей, яким раніше відмовляли у визнанні жертвами торгівлі людьми через викрадення заради викупу, мають бути розглянуті. Вони потенційно можуть отримати передбачену для таких осіб підтримку та допомогу у відновленні. Люди, яким уже відмовили, можуть отримати нове направлення до Національного механізму перенаправлення для повторної оцінки. За даними, отриманими через запити про доступ до інформації, серед 1778 підтверджених жертв торгівлі людьми за період із липня 2024 до липня 2025 року 89% примусово вивезли з Великої Британії.

Адвокат Джеремі Блум, який представляв сирійця, заявив, що рішення підтверджує претензії його клієнта на визнання жертвою торгівлі людьми. У Home Office повідомили, що спрощують і посилюють механізми захисту та імміграційні процедури, зберігаючи справедливість і суспільну довіру.

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