Апеляційний суд ПАР скасував рішення проти муніципалітету Дракенштейн — TimesLIVE

Верховний апеляційний суд ПАР скасував рішення Вищого суду Західнокапської провінції, який визнав муніципалітет Дракенштейн таким, що порушив конституційні та законодавчі обов’язки щодо надання екстреного житла. Суд задовольнив апеляцію муніципалітету, скасував декларативні рішення та вимоги щодо судового нагляду, встановлені судом нижчої інстанції, повідомляє TimesLIVE.

Спір через виселення

Апеляцію розглядали на тлі провадження про виселення Еріка Лоло та його доньки Берніс Франсман із ферми Langkloof Roses у Дракенштейні. Компанія Green Willows Properties 2 подала позов про виселення у 2015 році після припинення права Лоло проживати в будинку через його звільнення з роботи у 2013 році.

Провадження про виселення, подане відповідно до законодавства щодо гарантій права проживання на землі, досі триває в магістратському суді. Лоло зареєструвався в черзі на житло у 2006 році. Муніципалітет залучили до справи як орган, відповідальний за надання екстреного житла людям, яких виселяють із домівок.

Муніципалітет визнав цей обов’язок, але повідомив, що на той час не міг надати Лоло та Франсман екстрене помешкання і не міг точно визначити, коли воно стане доступним. Водночас влада заявила, що могла б організувати надання такого житла.

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Висновки апеляційного суду

Апеляційний суд дійшов висновку, що суд нижчої інстанції неправильно переклав тягар доказування на державу. На думку суду, муніципалітет мав доводити розумність своїх дій ще до того, як заявники навели чіткі фактичні підстави для своїх вимог.

Суддя апеляційного суду Намбіта Дамбуза зазначила, що муніципалітети повинні визначати цілі щодо забезпечення житлом і обов’язки з планування використання земель у межах інтегрованих планів розвитку. Водночас, за її словами, вони не можуть уникати відповідальності за екстрене житло, посилаючись на повноваження провінційної чи національної влади.

За даними муніципалітету, на той час близько 19 500 людей шукали житло в Дракенштейні, що суттєво перевищувало доступні можливості. Муніципалітет також повідомив, що щороку створював від 400 до 800 формальних житлових можливостей за фінансування влади Західнокапської провінції. У матеріалах апеляції згадано проєкт Vlakkeland на 2 500 житлових одиниць, 500 із яких планували передбачити для екстреного розміщення. Суд не зобов’язав Лоло та Франсман компенсувати судові витрати в жодній з інстанцій.

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