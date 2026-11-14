Апеляційний суд ПАР відхилив апеляцію щодо 1500 МВт вугільних потужностей — Mongabay

Верховний апеляційний суд Південно-Африканської Республіки відхилив апеляцію уряду на рішення, яким було скасовано плани зі створення 1500 МВт нових потужностей вугільної генерації. Відтак чинним залишається вердикт Високого суду проти цих планів, повідомляє Mongabay.

Позов екологічних організацій

Справу, відому як #CancelCoal, ініціювала коаліція екологічних неурядових організацій. Позивачі стверджували, що заплановані нові вугільні потужності порушують конституційне право дітей на довкілля, не шкідливе для здоров’я та добробуту.

За заявою Центру екологічних прав, забруднення повітря від вугільних електростанцій щороку призводить до смерті понад 2200 жителів ПАР, а також спричиняє тисячі випадків бронхіту та астми. Центр представляв позивачів у судовому процесі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція уряду та висновки суду

Міністр електроенергетики та енергетики ПАР обґрунтовував додаткові вугільні потужності потребою забезпечити енергетичну безпеку. Високий суд, однак, постановив, що план порушує право на довкілля, яке не шкодить здоров’ю та добробуту.

Старша юристка програми із забруднення та зміни клімату Центру екологічних прав Мішель Сітоле зазначила, що суд не визнав аргументи уряду про стабільність енергомережі достатнім виправданням порушення конституційних прав. За її словами, рішення не означає остаточного припинення розвитку нової вугільної генерації, однак урядові тепер необхідно переконливіше обґрунтовувати вибір вугілля для виробництва електроенергії.

Міністр електроенергетики та енергетики може оскаржити рішення Верховного апеляційного суду в Конституційному суді ПАР.

Читай нас у