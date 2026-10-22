Апеляційний суд ПАР визнав незаконними бар’єри для усиновлення — TimesLIVE

Верховний апеляційний суд ПАР відхилив апеляцію міністра соціального розвитку, члена виконавчої ради провінції Гаутенг із соціального розвитку та керівника провінційного департаменту. Суд залишив у силі рішення Високого суду Йоганнесбурга, який визнав неконституційними настанови щодо усиновлення, що запроваджували додаткові вимоги поза Законом про дітей.

Як повідомляє TimesLIVE, суддя апеляційного суду Намбіта Дамбуза встановила, що посадовці департаменту соціального розвитку неправомірно ототожнювали процедури захисту дітей від насильства чи недогляду з процедурою усиновлення. Відомство вважало перевірку в межах справи про догляд і захист обов’язковою передумовою для усиновлення, хоча закон цього не вимагав.

Інтереси конкретної дитини

Суд також не погодився з підходом, за яким біологічні родичі, громада або культурна належність автоматично мають пріоритет під час визначення майбутнього дитини. Дамбуза зазначила, що закон не встановлює ієрархії чинників для таких рішень. Культурні та родинні зв’язки можуть враховуватися, але не можуть підміняти оцінку найкращих інтересів конкретної дитини.

Рішення не скасовує передбачених законом гарантій усиновлення: вимоги щодо згоди залишаються чинними, за винятками, визначеними законом. Майбутні усиновлювачі мають відповідати законодавчим вимогам, а усиновлення — відповідати найкращим інтересам дитини.

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Дві справи про усиновлення

Справу розглядали на прикладі двох дітей, яких у матеріалах позначено як B і L. У випадку дитини B справа між 2018 і 2020 роками 15 разів поверталася до Дитячого суду, поки посадовці розглядали можливість передати дитину біологічним бабусі й дідусеві задля збереження культурних коренів. Соціальна працівниця, яка рекомендувала такий варіант, не зустрічалася ні з дитиною, ні з майбутніми усиновлювачами та не вивчала їхніх обставин.

У справі L мати обрала усиновлення та домоглася судової заборони розголошувати її вагітність родині. Попри це департамент намагався переглянути вже видану рекомендацію щодо усиновлення, наполягаючи на вилученні дитини й повторному початку процедури.

Усиновлення B завершили 26 травня 2023 року, а L — 8 серпня 2023 року. Апеляційний суд заявив, що не знайшов доказів непридатності усиновлювачів, а діти знали лише ці сім’ї. Суд також не скасував припис передати поведінку залучених соціальних працівників на розгляд Південноафриканської ради фахівців соціальних послуг.

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